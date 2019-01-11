不能沒有爌肉飯！ 王惠美呼籲豬場改餵飼料

2019-01-11 17:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕不能沒有爌肉飯！非洲豬瘟來勢洶洶，彰化縣知名美食爌肉飯業者無不感到恐慌，希望養豬養者做好把關；彰化縣政府也加強稽查，輔導養豬農以飼料取代廚餘，每頭豬補助飼料差額2200元，彰化縣長王惠美今天中午到大村鄉益堯畜牧場實地視察防疫情況，她說，防疫視同作戰，務必滴水不漏，將疫情阻絕於境外，大家才可以繼續享用爌肉飯等肉品美食。

彰化縣為全國第三大豬隻飼養縣，飼養頭數達75萬餘頭，目前共有92場5萬多頭豬使用廚餘餵養，近日經過輔導，已有41場願意轉型改用飼料，總計有2萬多頭，不過仍有近3萬頭豬餵廚餘，成為疫情不定時炸彈。

益堯畜牧場賴姓飼主說，場內飼養180頭黑母豬，去年10月經過政府輔導，斥資16萬裝設高溫廚餘蒸煮設備，但非洲豬瘟疫情不容小覷，決定再配合府政策，改餵飼料，每頭補助2200元，可補助近40萬元。

王惠美說，養豬業是彰化重要產業，爌肉飯也是彰化招牌美食，縣府抱持戒慎恐懼態度進行防疫工作，其他繼續採用廚餘餵養方式的畜牧場，縣府會加強稽核，若違反法令者，最高可罰300萬元，縣府也會以最快速度輔導養豬業者，希望廚餘養豬戶全面採用飼料餵養，讓感染非洲豬瘟的風險降到最低。

農業處指出，避免非洲豬瘟發生，依規定廚餘必須以高溫90℃蒸煮一小時才能餵食，若經查未落實，將依廢棄物清理法處罰，罰鍰最高300萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/