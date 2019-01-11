轉彎！燈會展期縮水惹議 高市府宣佈延長3天

2019-01-11 16:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕2019高雄燈會展期縮水引關注，連高雄市長韓國瑜也覺得需要再討論一下，高市觀光局長潘恆旭下午定調，高雄燈會將由2月17日（農曆正月十三）延長3天到2月20日。

高雄燈會舉辦場地原定在高雄港，韓國瑜上任後為行銷愛河決定調整舉辦地點並取名金銀河，但有民眾注意到，不但活動地點更動，連展期也調整，從2月9日（大年初九）辦到17日（正月十三），也就是元宵節還沒到燈會就結束了，引起外界議論。

高雄市長韓國瑜今上午受訪時指出，目前調整的型態類似燈會接龍，串聯南台灣幾個燈會活動，營造出一棒接一棒的感覺，這是新的構想，但造成很多人議論，他會再跟觀光局進一步討論。

高雄市觀光局長潘恆旭也解釋，因今年高雄燈會規劃與屏東台灣燈會、佛光山燈會串聯，打造南方3大燈會吸引中北部及亞洲遊客，下月5日（大年初一）就有佛光山平安燈會，而愛河燈會預計從2月9日（大年初九）辦到17日（正月十三），隔一天就是台灣燈會在屏東大鵬灣登場，希望3個燈會串聯，把中北部跟亞洲的遊客都引導來南部。

潘恆旭說，民眾對於高雄燈會時間太短、未能舉辦到元宵節有意見，觀光局內部會再作討論，研議是否延長至元宵節，確定的話會再跟大家宣布。今天下午，潘恆旭在出席烏魚子佐酒賽示範活動時，也順勢宣布燈會延長3天到2月20日結束。

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