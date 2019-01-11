春節9天連假 屏縣府貼心服務不打烊

2019-01-11 14:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年農曆春節有長達9天連期，屏東縣政府服務不打烊，除了1999便民服務專線、屏東市區免費路邊停車、熱帶農業博覽會外，為迎接「2019台灣燈會」在屏東舉行，屏東從北到南萬燈齊放，歡迎各地遊客來屏東走春，享受「光」「彩」盛宴，浪漫過新年。

屏東縣政府表示，過年期間萬燈齊放，不僅屏東市主要街道布置燈景，屏東公園內設置超過10座的粉紅特色燈飾及旋轉木馬，四重溪溫泉季也以紫色、櫻花為元素打造日式的璀璨浪漫燈海及燈飾，恆春古城四座城門環城點亮。

台灣燈會屏東燈區提早在1月25日起跑，其中眷村燈區以眷村過新年為主題，帶民眾回到40、50年代，感受當年融合大江南北的年節氣氛，屏東綵燈節則以「彩虹」為主題，設置50組美麗燈飾，點亮萬年溪畔，並以水上燈飾結合光雕投影、互動科技，讓民眾融入美麗的夜晚氛圍中。

春節期間為因應人潮的增加，屏東縣長潘孟安也叮囑縣府不打烊服務措施須從體貼民眾需求出發，例如，提供路況導航，由交通隊24小時值班人員接聽。此外，屏東市、東港鎮光復路段路邊停車格，以及屏東市公園路成功路、文化中心、體育館、青創園區等停車場，除夕至大年初三免費停車，且全縣有30所學校從除夕前一天至初五開放民眾停車，不讓春節闔家出遊時，找不到停車位成為民眾的煩惱。

有關本縣春節前後垃圾清運，包含各鄉鎮市巨大垃圾收運時間及垃圾停收、恢復收運時間、各醫院急門診時間表、館舍開放、景點活動、受理手語翻譯服務、身心障礙者復康巴士春節預約交通服務、入山申請登記等資訊，及更多春節期間服務相關資訊可於屏縣府官網「春節服務不打烊專區」查詢，歡迎民眾多加利用，或撥打縣府便民服務專線1999。

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