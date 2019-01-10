台中空污超嚴重 網友狠酸：誰說換市長空氣馬上變好

台中市區今天空氣很糟，灰濛濛一片，樂團拷秋勤就酸說，希望家家戶戶都能擁有一台人肉空氣清新機。（圖擷取自「拷秋勤 Kou Chou Ching」臉書）

2019-01-10 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕選前喊出市長換人、空氣換新，主要政見更強調要解決空污問題，近日更建議台中火力發電廠最老舊且未更新的4號機組應除役。但台中這兩天天空霧濛濛，空氣品質不佳，就連中火高聳的煙囪都被遮住，只剩底部還看的見，網友對此酸說「火力發電廠終於消失了！換市長就是不一樣」、「到底是誰說換市長空氣會馬上變好」。

選前喊出市長換人、空氣換新，贏得選民支持的盧秀燕，在就職台中市長典禮送出1萬個「谷關空氣瓶」給觀禮來賓，宣示對抗空污的決心與態度，引發網友熱議。但今中午過後，台中市有些地區整個霧濛濛，PTT更接連有網友貼出台中火力發電廠「煙囪消失了」的照片，照片中可見，中火的煙囪幾乎只剩底部還看得清楚。

網友對此紛紛譏諷「上任不到一個月就解決空污 太強了」、「棒，火力發電廠終於消失了！換市長就是不一樣」、「你以為空氣瓶是隨便發的嗎?」、「不是說換盧市長就沒空汙了嗎？北七再亂投啊」、「到底是誰說換市長空氣會馬上變好」。

本土樂壇拷秋勤更是不留情地狠酸，「建議台中的朋友，立刻去找那些去年1124在那邊豪洨護航，『投給盧洨燕台中空氣就會馬上變好』的蠢蛋華寶，然後把他們，安裝在你家屋頂跟外牆，幫忙濾清大台中空氣」、「衷心希望，家家戶戶都能擁有一台人肉空氣清新機」。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」也說，「盧秀燕，選票還來！！！說好的市長換人，空氣換新呢？」

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