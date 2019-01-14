天天吃好料》板橋古早味肉羹 巷弄無招牌美食

2019-01-14 08:51

〔記者何玉華／新北報導〕「沒有招牌，客人卻絡繹不絕」隱身在板橋漢生東路23巷內的這家小店，賣的碗粿、肉羹、魯肉飯，是附近居民熟悉的手工古早味，營業時間從早上7點半到下午1點，有人愛當早餐吃，也有人吃早午餐，還有離開的客人偶爾到附近洽公，也一定要來吃一下回味。

沒有招牌，只有簡單的蒸煮設備跟幾張桌子，屋後擺著傳統的磨米機、蒸籠，75歲的陳媽媽，每天早上4點備料，先用磨米機將再來米磨成米漿後，以碗裝放入蒸籠，在等待煮成碗粿的時間，則是炒米粉、煮肉羹湯；尤其是肉羹湯，料多濃稠，一鍋鍋邊煮邊賣，客人總能喝到熱呼呼的湯料。

陳媽媽說，她的碗粿是跟媽媽學的，有甜、有鹹，還有客家口味；甜的是用黑糖做的，再加一點花生粉，是客家人的口味，另一種白色的碗粿，加點肉燥、配上香菇蘿蔔乾也相當受到喜愛，最常見的則是有香菇、有肉、有蛋的口味。不過，因為都是陳媽媽一個人手工做，每種份量有限，越早選擇越多。

除了碗粿，肉羹料多濃稠，紅蘿蔔、香菇、木耳...特別的是，以蛋花取代竹筍，陳媽媽說，竹筍有季節性，蛋花不受限，也因為多了蛋花，湯汁濃稠味美，讓人想要一碗續一碗，半天下來，總要煮個十幾鍋才夠；賣到所剩不多，要轉到小鍋小火煮，時時維持著暖熱的溫度。

古早平價的好滋味，是附近居民及洽空民眾的首選；第一次到附近洽空的李先生，形容吃起來相當有古早味，「味道真的不錯」；以前在附近上班的石先生，趁著回來洽公的空檔，專程來吃一餐，點了魯肉飯、炒麵、米粉、碗粿，吃得意猶未盡，「料多實在，不鹹又好吃」讚不絕口。

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