花蓮震後將滿週年 安心住宅農曆年前動工

2019-01-10 15:06

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮0206震後將滿一週年，由43戶受災戶決定異地重建的「希望工程安心住宅」，自去年4月26日動土後，工程因申請耐震標章而延宕，花蓮縣政府今協助安排重建戶房屋位址抽籤，完成後即可趕在農曆年前動工，預計一年完工。

花蓮縣政府震後協助災民興建永久屋，800多坪基地面積自去年動土後，至今仍是一片荒土，僅四周圍起綠色鐵幕，原力拚要以最快速度趕在一年內完工，卻因申請防震標章及坪數規劃等因素，導致工程停擺。

永久屋房屋規格經住戶與營造商達成設計共識後，總計規劃出44間房，每房坪數共分15坪、23坪、30坪及40坪等大小，縣府今舉行「希望工程安心住宅重建戶房屋位址抽籤」，由住戶依坪數需求，進行1至5樓的房屋位址抽籤。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆說，花蓮地震導致3棟大樓倒塌，其中共有43戶受災戶選擇異地重建，其中一戶因坪數較大，經協調後，改以相同規格，設計為2間住宅，起造人為住戶本身，委託建築師及營造商設計興建，自動土後的數月期間，依4種坪數敲定規劃細節並等待申請耐震標章，今經房屋位置抽籤後，就能辦理建造變更設計，預計1月底動工，1年內完工。

「盼望房子蓋起來！」安心住宅主委之一的張宜婕說，原是雲門翠堤大樓4樓住戶，坪數17坪，選擇異地重建後，自補差額將坪數增為23坪，這段時間各住戶心情皆不同，努力過生活也相互支持，如今耐震標章已成功申請，將期待房子蓋起來，繼續往前走。

「希望工程安心住宅」選址花蓮新城鄉北埔火車站北側、民有路旁，基地面積約884坪，依計劃建造地上5層、合計2棟的集合住宅，並規劃出15坪的房屋6間、23坪19間、30坪9間及40坪10間等大小；建物重建經費部分，由花蓮縣善款管理委員會暫定匡列7億元善款，用於土地購買、災民建物興建及補償金發放，其中永久屋的建物部分，則將採實報實銷，均以每坪11萬元編列。

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