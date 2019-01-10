台大醫院爆醜聞！專精肝癌新藥名醫 被揪多篇論文造假

2019-01-10 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕2016年前台大教授郭明良研究團隊被檢舉論文造假，當時台大前校長楊泮池也列名部分論文的共同作者，重創台大校譽。媒體報導，台灣醫界龍頭台大醫院如今也爆出醜聞，台大醫院醫學研究部主治醫師陳昆鋒，有多達10篇論文被科技部認定造假，其嚴重性和規模不亞於郭明良案。

《蘋果日報》報導，科技部、台大及台大醫院經過調查，認定以陳昆鋒為主的研究團隊，有10篇論文造假，這10篇論文都有申請或取得科技部補助專題研究計畫，科技部學術倫理委員會已決議，對陳昆鋒做出停權10年的嚴厲處分，也不得申請研究計畫，68萬元經費亦追回。

陳昆鋒對於指控則表示，是因認知有落差，科技部如何認定他只能接受，現在的制度當事人並無爭取的空間，將盡量讓相關論文完成勘誤再出版，不要造成其他人引用上的困擾。

台大校方表示，在郭明良案後，陳昆鋒也被檢舉涉及造假，校方學術倫理委員會調查發現與郭明良無關，但陳昆鋒的多篇論文確實涉及造假。科技部則回應，調查確認陳昆鋒團隊有10篇論文違反學倫，其中數篇論文是和陽明大學生物藥學研究所教授蕭崇瑋合作，蕭崇瑋有5篇論文涉違反學倫，予以停權5年，討回32.5萬元經費。

報導提到，陳昆鋒現年49歲，目前是台大醫學研究部主治醫師，專精肝癌標靶新藥研究，在家庭醫學部尚有門診。陳昆鋒曾獲有庠科技論文獎、國科會吳大猷先生紀念獎及國家新創獎等多獎項。

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