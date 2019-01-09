台灣獼猴從保育類除名 高市全國唯一餵食、接觸開罰

2019-01-09 23:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣獼猴今降為一般類野生動物，高市除了有野保法保障外，禁止獵捕、宰殺，違者可重罰30萬元外，全國唯一高市野生動物保育自治條例，針對鼓山等6區禁止餵食、接觸獼猴，迄今開罰3件共1萬5000元，檢舉者還可獲得裁罰金2成獎金。

獼猴今調降為一般類野生動物，網路一度瘋傳能任意捕獵獼猴、抓猴洩憤等訊息，農業局駁斥是不正確觀念，強調獼猴仍受到野生動物保育法的規範及保障，不得任意獵捕、宰殺，違者可開罰6萬至30萬元。

高市去年修正「高雄市野生動物保育自治條例」，針對獼猴群居的鼓山、美濃、旗山、大社、岡山、阿蓮6區，全國首創禁止接觸、餵食獼猴，違者不須先經制止，逕行開罰5000元至1萬元。

農業局表示，從去年3月上路迄今，總計開罰3件共1萬5000元，依據高市檢舉餵食台灣獼猴獎勵辦法規定，檢舉人檢舉餵食獼猴經市府查證屬實並處以罰鍰者，將可得到罰鍰金額2成的獎勵金。

燕巢區7旬果農陳仙梅認為人猴應該和平相處，獼猴不管數量多少，都不該被人宰殺，她以每年種植芒果、芭樂為例，會與獼猴溝通吃少一點，獼猴也很幫忙讓她有收成，她認為獼猴很有靈性，也是有益動物，會幫忙農民疏果，避免產量過剩，人猴互動令人稱奇。

鼓山區壽山里長陳進興支持獼猴降為一般類野生動物，他認為獼猴數量太多，政府不應該保育，除了會搶食擾民，也會破壞果園，侵入民宅翻箱倒櫃，獼猴降為一般類野生動物，政府仍須有效管制數量，避免獼猴因過度繁衍，造成農民及住家危害。

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