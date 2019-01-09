果然是屏中才子！ 鄭楷錞奇幻小說全國第2名

2019-01-09 20:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東高中學生鄭楷錞熱愛研究文學，喜歡創作、投稿，繼前年和同學合作獲得第17屆全國高中台灣人文獎首獎後，本學年又摘下全國高中生奇幻文學獎長篇小說類全國第2名。

屏東高中3年2班學生鄭楷錞是該校公認的文學才子，課餘喜歡文學研究和創作，平常也有投稿習慣，2017年就與同學張嘉和、陳品宏，以大武山下的大陳居民為研究主題，榮獲第17屆全國高中台灣人文獎首獎。

本學年（107學年度）他參加由國立彰化高中圖書館主辦，施振榮實驗與創作基金、財團法人賴和文教基金會協辦的第10屆全國高中職奇幻文學獎競賽，以長篇小說「魘」拿下第2名與5萬元獎學金。

該項文學獎是鼓勵高中職青年學生，創作饒有台灣風格的奇幻文學作品，鄭楷錞此次得獎創作，是以台灣民間傳說的「魔神仔」為主角，內容描寫人類與自然、自然與自然互動的關係，試圖提出生命倫理的再思考，寫作長度達到1萬5000字，作品也同時入選該文學獎10年回顧的精選集，相當難得。

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