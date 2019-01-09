中大型毛孩返鄉交通不便 綠委促設寵物友善車廂、國道休息空間

［記者陳昀／台北報導］農曆新年將至，台灣動物保護行政監督聯盟今天舉行記者會，提醒民眾如何讓毛小孩「平安過新年」，現場邀來許多毛小孩，民進黨立委吳思瑤帶著5個月大的米克斯犬ZaZa赴會，她表示將督促寵物旅館設施安全，並與交通部協調公共運輸的寵物友善車廂、國道休息站寵物休息空間等；農委會也回應，將與相關單位研擬辦法，提升公共運輸的寵物友善。
動督盟召集人王唯治表示，飼主帶毛小孩返鄉過年經常遇到運輸問題，公共運輸將毛小孩視為「物品」，中大型犬得當成「貨物」運送，總讓飼主不安心，而租車公司也有許多限制。
動督盟執行長何宗勳也說，先前要帶毛小孩到南部，結果找了5家租車公司都拒絕，最後只好被迫選擇寵物旅館，不但費用高，如何保障安全也是重要課題，私人保母沒有相關法源，寵物旅館與安親班則適用「特定寵物業管理辦法」，不合時宜。
吳思瑤表示，她與同黨立委陳曼麗會就3個面向，與相關部會協調推動寵物友善，一是監督寵物旅館的安全設施、訂定基本規格，並以輔導先行；二是國道休息站應設置寵物休息空間；三是公共運輸可以針對中大型犬提供友善車廂等服務，尤其在年節等返鄉尖峰擴大服務，「也能幫到我自己」。
獸醫師公會全國聯合會理事長陳培中指出，毛小孩過年最常罹患腸胃炎，建議飼主不要讓牠們跟著吃年菜，會無法適應，也曾有人忘了餵食或把寵物帶回鄉下，還有被鞭炮聲驚嚇等，更提醒，要先為有慢性病的毛孩提前準備藥物。
身為獸醫師的台北市議員楊靜宇表示，政府應設置鄰里友善寵物活動専區、運動公園及都會區寵物119緊急救援服務。
國民黨立委王育敏表示，自己的狗狗曾被鞭炮嚇到，因而不敢出門、憋尿憋到血尿，提醒毛爸媽注意放鞭炮時間，另現行毛小孩運動場所建設仍不足，盼農委會跟內政部溝通，擴編經費增加更多寵物專區。
農委會畜牧處副處長王忠恕回應說，會就毛小孩食衣住行部分都會全力配合、協助，增進毛小孩的福祉，並與相關單位研擬辦法，提升公共運輸的寵物友善。
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台灣動物保護行政監督聯盟在立法院召開毛小孩平安過新年六大指標公布記者會，會中告訴大家年關將至，家中有毛小孩的家庭，如果為毛小孩打理一切。（記者王藝菘攝）
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農曆新年將至，台灣動物保護行政監督聯盟今天舉行記者會，提醒民眾如何讓毛小孩「平安過新年」。（記者王藝菘攝）
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