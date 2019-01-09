中大型毛孩返鄉交通不便 綠委促設寵物友善車廂、國道休息空間

2019-01-09 14:20

［記者陳昀／台北報導］農曆新年將至，台灣動物保護行政監督聯盟今天舉行記者會，提醒民眾如何讓毛小孩「平安過新年」，現場邀來許多毛小孩，民進黨立委吳思瑤帶著5個月大的米克斯犬ZaZa赴會，她表示將督促寵物旅館設施安全，並與交通部協調公共運輸的寵物友善車廂、國道休息站寵物休息空間等；農委會也回應，將與相關單位研擬辦法，提升公共運輸的寵物友善。

動督盟召集人王唯治表示，飼主帶毛小孩返鄉過年經常遇到運輸問題，公共運輸將毛小孩視為「物品」，中大型犬得當成「貨物」運送，總讓飼主不安心，而租車公司也有許多限制。

動督盟執行長何宗勳也說，先前要帶毛小孩到南部，結果找了5家租車公司都拒絕，最後只好被迫選擇寵物旅館，不但費用高，如何保障安全也是重要課題，私人保母沒有相關法源，寵物旅館與安親班則適用「特定寵物業管理辦法」，不合時宜。

吳思瑤表示，她與同黨立委陳曼麗會就3個面向，與相關部會協調推動寵物友善，一是監督寵物旅館的安全設施、訂定基本規格，並以輔導先行；二是國道休息站應設置寵物休息空間；三是公共運輸可以針對中大型犬提供友善車廂等服務，尤其在年節等返鄉尖峰擴大服務，「也能幫到我自己」。

獸醫師公會全國聯合會理事長陳培中指出，毛小孩過年最常罹患腸胃炎，建議飼主不要讓牠們跟著吃年菜，會無法適應，也曾有人忘了餵食或把寵物帶回鄉下，還有被鞭炮聲驚嚇等，更提醒，要先為有慢性病的毛孩提前準備藥物。

身為獸醫師的台北市議員楊靜宇表示，政府應設置鄰里友善寵物活動専區、運動公園及都會區寵物119緊急救援服務。

國民黨立委王育敏表示，自己的狗狗曾被鞭炮嚇到，因而不敢出門、憋尿憋到血尿，提醒毛爸媽注意放鞭炮時間，另現行毛小孩運動場所建設仍不足，盼農委會跟內政部溝通，擴編經費增加更多寵物專區。

農委會畜牧處副處長王忠恕回應說，會就毛小孩食衣住行部分都會全力配合、協助，增進毛小孩的福祉，並與相關單位研擬辦法，提升公共運輸的寵物友善。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/