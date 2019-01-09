托嬰中心遭爆虐童 施暴人員道歉後嗆「那你想怎樣」

2019-01-09 13:20

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市永和區1所評鑑甲等的私立托嬰中心，被家長指控托育人員對小孩施暴，甚至塞入櫃子之中，並拉扯兒童上下搖晃等。施暴的夏姓主任今天提出離職，她受訪時雖然道歉，但記者提問是否承認動手，她說，「那不叫施暴，叫情緒失控」，還嗆記者「那你想怎樣，請你告訴我。」 語氣卻沒有一絲悔意。

夏姓主任直言「抱歉，是我們不對不應該有不當行為，就是這樣子。」對於爆料指出，家長要求調閱監視器卻遭拒，她說，有調閱給家長看只是他們不滿意；是否施暴半年以上，她反問，「你有什麼證據說我們施暴半年以上。」

對於影片的曝光，夏姓主任歸咎於離職老師行為不當，自己懷恨才會側錄，「對方家長小朋友也沒有受傷，什麼都沒有」，「打是偶爾，不是常常，常常沒有人願意。」

記者詢問是否承認影片中施暴的人就是自己，夏姓主任說，「我承認，我才要出來道歉阿」至於施暴原因，她回應，「我拒絕回答，抱歉，再見」；不過，媒體上前追問道歉就能解決事情嗎？她反嗆，「那你想怎樣，請你告訴我，你想怎樣」。

同為托嬰中心企業的幼兒園黃姓園長表示，過去都是由自己負責兩邊兼課，直到夏姓主任來之後，確認沒有問題也能到評鑑甲等才放手，沒有想到會發生這種事情，目前會繼續兼課尋找合適的主任。

黃姓園長表示，去年12月中有家長傳簡訊指老師會打腳底板，但是查證後發現是穿鞋子前拍落砂土，老師也說沒有打學生，「當然會相信老師」，至於施暴的夏主任已經提離職，而另外2位老師會持續與社會局溝通，查明虐打兒童的動機。

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