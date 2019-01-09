惡劣！評鑑甲等托嬰中心 幼童竟遭強塞櫃子、爆打腳底

2019-01-09 11:07

首次上稿 10:20

更新時間 11:07

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員張維倩今天揭露新北市永和區一處評鑑甲等的私立托嬰中心，托育人員對幼童施暴，包括將幼童塞入櫃子之中，並用粗暴手段拉扯幼童上下搖晃，更用鍋鏟爆打幼童腳底，家長提供的影片內容，讓人驚心。

張維倩表示，2歲以下的幼童根本不會用言語表達，為什麼托育人員忍心對他們施虐呢？托嬰中心裡只有打罵，根本毫無照顧熱忱與愛心，竟然還可以獲得評鑑甲等，試問市府如何辦理評鑑工作？這樣的評鑑標準，未來還能再給家長信心嗎？要求立即落實不適當托嬰中心的淘汰機制。

家長擔心身分曝光，簡短陳述事發經過表示，當初是因為這家托嬰中心有監視器，加上政府評鑑甲等，在2017年7月決定送托，去年11月左右，發現孩子越來越害怕去托嬰中心；一開始，相信是老師說的換班不適應，但孩子抗拒的情形越來越嚴重，甚至到門口，堅持不願下車；雖然後來有發現孩子耳朵受傷，托嬰中心表示是幼兒玩玩具受傷，但要調閱監視影片，卻說已經超過保存期限，已經刪除；後來在朋友協助下，才拿到托育人員施暴的影片。

施暴托育人員至少2、3人 恐不只3幼童受虐

張維倩轉述家長的說法，該托嬰中心收費每月22000元，但據掌握到的訊息，施暴托育人員至少2至3人，受虐的幼童至少3人，且托育人員使用鍋鏟狂打腳底板，正因腳底板微血管少，不容易發現，相當可惡。

社會局兒童托育科科長林秀穗表示，將立即啟動調查，並勒令業者停辦，協調將其他幼兒轉至鄰近的托嬰中心收托，施暴的托嬰人員也將依法裁罰，不能再從事相關業務。

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