久等了！1/17上午9點 大貨車將可開上蘇花改

2019-01-09 10:33

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花改大貨車通行時間最近獲交通部核定，預計1月17日上午9點，大貨車可通行蘇花改蘇澳至東澳段，預計可節省20分鐘行車時間；因環評規定蘇花改開放大貨車後，台9丁（舊蘇花公路）需同步禁行大貨車，公路單位考量民眾需求，將採發證管制方式，讓民眾申請通行證。

蘇花改蘇澳至東澳段設定3階段通車期程，去年2月5日開放小型車通行；5月7日開放大客車，但第3階段大貨車，因環評說明書規定大貨車行駛蘇花改後，全面禁行台9丁舊蘇花公路，為協商解套方式，才遲未開放大貨車通行。

公路總局解釋，考量民眾需求，將改採發證管制變通方案，讓民眾及貨運公司申請通行證；這項方案已獲環保署同意備查，通車時間也獲交通部核定，預計大貨車可在17日上午通行蘇花改。

公路總局表示，大貨車若從蘇花改要轉進東澳市區，就必須申請通行證，東澳居民可向村長登記申請，至於物流等貨運或工程車輛，則向監理站申請，或向東澳里、東岳村長登記。

公路總局說，開放通車後，會有3個月緩衝期，但緩衝期過後，未申請通行證的大貨車行駛台9丁，則會由警方依規定開罰。

蘇花改開放通行的大貨車，是3.5噸以上車輛，包括砂石車在內，但載運柴油、汽油、強酸強鹼溶液等危險物品的車輛，禁止通行，仍需走台9丁往返。蘇花改限速60公里，小型車必須與前車保持50公尺距離，大客車、大貨車的車距都是100公尺。

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