明天北部、東北部仍濕涼 中南部日夜溫差大

2019-01-08 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕明天（9日）受東北季風影響，北部、東北部天氣較涼且有雨，其他地區早晚也偏涼，但白天天氣相對穩定，不過中南部日夜溫差大；另外，明晚西半部地區有低雲或局部霧影響能見度，請民眾多加注意。

中央氣象局預報，明天東北部地區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其中，桃園以北將以飄小雨為主，尤其在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區下雨較持續；馬祖地區雲量偏多；其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

溫度方面，明天白天北台灣高溫約19至21度；花東約23至25度；中南部高溫達26至28度，但早晚低溫僅約16至19度，日夜溫差大，提醒民眾留意溫度變化，適時增添衣物。

紫外線方面，明天基隆市、連江縣達「低量級」；其他縣市皆達「中量級」。

空氣品質方面，明天宜蘭、花東為「良好」等級；北部、竹苗、中部及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，其中高屏空品狀況較差。

氣象局也表示，明天東北風增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易出現8至10級強陣風，海面風浪大，提醒民眾進行海邊活動或海上作業時注意安全。

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