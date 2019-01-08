防堵非洲豬瘟！活豬運輸車 研擬加裝GPS追蹤

2019-01-08 16:38

〔記者簡惠茹／台北報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心今天上午在農委會舉行專家會議，學者指出，目前活體豬運送車並未裝設GPS定位裝置，一旦疫情爆發，難以追蹤車輛路徑，掌握疫情；農委會副主委黃金城會中指示研擬加裝。

中興大學獸醫學院院長張照勤指出，運送車輛非常重要，強烈建議未來要朝向運送豬隻車輛都要固定並加裝GPS，否則流行病學追蹤一定會發生問題，不曉得車子去哪裡、做什麼事？車輛都要有專屬編號，有利於做流行病學追蹤，車輛行經的上下游豬場都要掌握。中興大學動物科學系主任陳志峰也說，如果不幸非洲豬瘟進到台灣的話，政府是否有能力追蹤5到15天的車輛運輸，非洲豬瘟潛伏期長，運輸車輛必須加裝GPS才能追蹤。

防檢局動物防疫組長彭明興說明，目前全國100多輛載運死豬的化製原料運輸車都有裝設GPS，可以追蹤運輸軌跡，但是活豬運輸車目前沒有，而且地方上的小貨車不管是雞或豬，什麼都載。

農委會副主委黃金城會中指示，可以趁這次農委會向行政院申請第二預備金經費補起來，活豬運輸部分看有沒有機會補強，請畜牧處和防檢局研議運送豬隻車輛加裝GPS。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/