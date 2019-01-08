這招牌讓韓國瑜被封高雄王 網哀嚎：害慘新崛江

2019-01-08 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜選前大喊要讓高雄發大財，但選後愛情摩天輪、迪士尼等承諾一一面臨跳票邊緣，規劃的觀光大使也備受爭議，最近有網友發現新崛江商圈多了一個大招牌，再度讓網友陷入哀嚎，「害慘新崛江」、「人潮都被嚇跑了」。

臉書粉絲專頁「高雄歹過日」PO出照片，在高度約2公尺的招牌上可以看到，韓國瑜右手拿著高麗菜、左手比著讚，旁邊還有一隻柴犬陪伴，上面寫著韓國瑜常掛在嘴邊的「高雄發大財」、「打造高雄，全台首富」的字樣，但高雄人看了卻好崩潰，直呼「乾...我到底看了什麼...果然是高雄破壞王，城市的美感質感完全被破壞了...」

雖然招牌最上面寫著「歡迎蒞臨新崛江」吸引人潮，但這招牌似乎成了反效果，網友看到陷入哀嚎，「感覺像是地獄的入口」、「這就是我一直不想出門的原因」、「 我的眼睛好痛」、「做幾個爛招牌就可以發財？」「 高雄王？」「直追花蓮王」、「回高雄要避開那一帶，以免被嚇到」、「好醜！現在看到發大財三個字就會倒彈」、「還拖柴柴下水一起醜！這我最不能接受」、「有點同理心，這美編可能只有領22k」、「又少了一個可以去的地方呢！」「韓國瑜怎麼一直在秀下限啊！」

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