台南東門城春牛芒神像換新妝 變臉「阿嬤蘿莉」有原因

2019-01-07 22:05

［記者劉婉君／台南報導］台南市東門城的春牛與芒神塑像，最近換上新妝，但去年還是童子面貌的芒神，今年卻突然滿臉皺紋變成老人，引來民眾議論，有民眾認為像有著阿嬤臉的蘿莉，也有人說是紅衣老女孩，背後其實有原因。

大東門外春牛埔（城門東北隅）為清領時期官府舉行「迎春禮」的地方，日據時期儀式中斷，台南市政府於2017年復辦，每年活動前並會為東門城的春牛及芒神塑像換上新裝，今年活動將於2月16日舉行。台南市文化局表示，春牛的顏色及芒神的面貌，都是依照年干支而定，今年己亥年，芒神因此面如老人像。

文化局指出，芒神的老少視年支而定，寅申已亥年，面如老人像；子午卯酉年面如少壯像；辰戌丑未年面如童子像，依此原則，明年庚子年，芒神將會是少壯的面孔。而芒神的衣服看立春地支，所以為紅衣，黑腰帶。

春牛的顏色則分為牛頭因年天干而為黃色，牛身依牛地支為黑色，牛蹄以立春日為白色。

另外，己亥年為陰年，芒神應立於春牛右，牛口合，牛尾向右，且因立春日距農曆正月初一前後5日內，所以芒神與春牛並立。不過因塑像無法變動，只能從顏色及容貌的主視覺上做改變。

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