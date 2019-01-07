吸銀髮族遊壽山 高市府擬找甄珍當代言人

2019-01-07 17:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為了在平日吸引銀髮族來高雄旅遊，高雄市觀光局又有新點子，擬在壽山增設打卡點「壽與山齊」，這次行銷壽山的代言人，可能會找老牌藝人甄珍。

新任觀光局長潘恆旭的點子多，但也經常引發爭議。他認為，台灣觀光業最大的問題是「周休二日的人潮很多，周一到周五餵蚊子」，要解決高雄觀光問題，平常日得吸引有錢有閒的人，例如退休銀髮族，假如高雄成為銀髮族都願意來的城市，觀光收益會變得很高。

因此，觀光局現階段除了把愛河作為行銷重點，也將把壽山當成樂活城市的年度策略與未來努力目標，2月底會在壽山的高點，增設「壽與山齊」打卡點，希望以壽山為名，替老人家添壽的好彩頭。

由於壽山的登山休閒區域，目前屬於內政部壽山國家自然公園籌備處管轄，市府將提出合作計畫。

根據規劃，市長韓國瑜屆時將與人瑞一起攀登壽山，在「壽與山齊」同步打卡，推廣壽山的樂活行程，邀請海內外的銀髮族，來高雄登壽山樂活健康。

至於行銷壽山的代言人，初步鎖定是演過《彩雲飛》、《心有千千結》等知名電影的老牌藝人甄珍，希望讓銀髮族重新憶起青春的美好，但要等名單確定之後，觀光局才會與甄珍接洽。

此外，觀光局也著手規劃在愛河附近，新增一個打卡點「永浴愛河」，將趕在愛河燈會前完成。

針對高雄觀光代言人是否太多？潘恆旭強調「不要嫌人太多」，1年有12個月，除了節慶有不同代言人，每個月還有主題觀光大使，海外旅展也會推出親善大使，他認為「高雄代言人會愈來愈多、愈來愈紅」。

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