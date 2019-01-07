行動佛殿慈善義演 霹靂戰警表演伎樂供佛

2019-01-07 00:17

〔記者張忠義／高雄報導〕世界佛教正心會行動佛殿鳳凌廣場環島祈福法會，6日特別邀請保安大隊特勤中隊霹靂戰警，以戰技表演伎樂供佛，晚間舉辦歡樂港都的慈善義演晚會，與會者除了可大飽眼福，並與表演者一起齊聲讚佛供佛，充滿法喜，法會至7日止，歡迎大家來禮佛、祈願、瞻仰佛舍利，共霑法益。

世界佛教正心會行動佛殿由指導上師恆性嘉措仁波且帶領弟子環島祈福，6日晚間慈善義演晚會藝文表演團體以樂器或歌舞供佛，表演團體有：旭太鼓、妙吉祥敦煌舞團，也邀請天那音樂執行長李欣怡帶領光武國小長笛團與天那音樂學童，帶來精彩鋼琴、長笛、小提琴演出。

年近60歲的劉淑華帶來深沉內斂的頂極佛朗明哥舞蹈，還有去年榮獲第四屆國際身障鋼琴大賽金牌得主李尚軒，曾擔任高雄春天藝術節《普欽奈拉》的男高音獨唱江俊亮、榮獲2017年全國街頭表演大賽冠軍的高雄鼓道場等表演團體。

鳳山區里長聯誼會主席劉啟芳里長，認為現在社會多元化也變的非常複雜，有上師、世界佛教正心會為每個角落做努力，洗滌我們的心靈，讓我們的社會更純潔、更美麗、更陽光，祈願國泰民安，風調雨順。

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