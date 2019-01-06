龍井區大排驚見死豬 動保處：初步排除非洲豬瘟

2019-01-06 20:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市動物保護防疫處今日下午接獲通報，在龍井區大排發現一頭死亡豬隻，經派員到場處理，動保處長林儒良指出，根據豬屍內臟腐化長蛆等情況研判，豬隻已死亡逾一個月，且沒有出現非洲豬瘟外觀潮紅及淋巴出血點情況，初步排除是非洲豬瘟，應是虛驚一場。

台中市動保處長林儒良指出，該豬隻雖初步排除是非洲豬瘟，基於防疫慎重，已採原地打包密封，將豬隻屍體交由化製車運送化製，並現場完成全面消毒；動保處也呼籲民眾切勿隨意棄置死亡豬隻，若遭查獲，將依法開罰。

林儒良指出，海巡署第四巡防區今日下午3時許，透過檢舉走私專線及1999通知動保處，在龍井區大排發現一頭死亡豬隻，動保處接獲通報後立即派員到場處理。

動保處表示，該豬隻屍體約20公斤，死亡已超過一個多月，經聯繫中央防檢局建議，因現場風勢過大不利焚化掩埋，已採原地打包密封，並將豬隻屍體交由化製車運送化製，現場也已全面完成消毒。

動保處再次呼籲，各養豬戶務必落實生物安全防疫消毒工作，管制人員車輛進出、避免參訪對岸養豬場及加強場區消毒頻率。

另外，廚餘養豬戶請務必落實廚餘高溫蒸煮的規定，如發現有疑似非洲豬瘟的異常狀況，應立即通報動物防疫機關。

此外，動保處配合中央政策，將持續宣導廚餘養豬戶轉用飼料養豬，有意願轉為飼料養豬者，每頭豬將補助最高2200元，即日起至3月31日可向各區公所申請。

動保處也提醒，有關畜牧場的斃死畜應依規定妥善處理，於非洲豬瘟防疫期間隨意棄置斃死豬，若遭查獲，將依動物傳染病防治條例裁處5萬元以上、100萬元以下罰鍰，如果大量棄置將依違反廢棄物清理法重罰300萬元以下罰款，請養豬戶留意，共同防堵豬瘟。

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