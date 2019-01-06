星星王子打擊樂團 首度到台南售票公演獲得滿堂彩

2019-01-06 21:56

〔記者蔡文居／台南報導〕由8位自閉症者所組成的「星星王子打擊樂團」，1月5日晚間來到台南，與大家分享音樂的喜悅，首場在台南的售票演出，全部賣光。台南市永福國小自閉症巡迴班─永福星星幫的特教老師也號召大小朋友一起來幫大哥哥們加油打氣，並協助搬運樂器、接待及交通指引。

「星星王子打擊樂團」成員近20年來經過學習、挫折、懷疑的過程，逐漸的成長蛻變並改變自己展現自我的音樂潛能。在2015年第一次站上舞台與社會分享他們的學習成果後，開啟了這群星星王子的音樂巡演之路，他們在各地偏鄉演出，與偏鄉的孩子分享音樂的喜悅與自身背後故事的意義。

昨晚的演出，台南大學特教系教授何美慧及特教系志工也前來見證星星王子們的努力與蛻變，並感受來自最真摯情感的音樂表達。

永福特教老師賴育誠表示，8位團員唯一1位在地台南人李皓承的家族人員也全程參與，李爸爸和媽媽都是該樂團最佳志工，陪伴星星兒長期的學習成長。一路看到皓承的成長，真的是很感謝、很感動。也特別要感謝許多的台南愛心企業，特別是工程業界的鄭老闆和家長、老師們的大力協助催票贊助。

李媽媽說，皓承目前在蓮心園（身障機構）工作，晚上則練習樂器和保齡球等活動，雖領有身障中度手冊，但是工作能力及態度，幾乎不輸給一般人，這都是長期訓練的成果。

李媽媽說，希望自己可以活得比孩子久，因為星星兒的父母親真的不知道他們百年後還有誰能夠給他們星星兒長期的照顧。這一席話，也讓在場的所有觀眾都為之動容。

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