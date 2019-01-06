鐵道迷注意！台鐵與日本信濃鐵道列車互換塗裝

2019-01-06 13:28

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵今天宣布，與日本信濃鐵道株式會社去年3月26日簽訂友好鐵路協定，雙方同名車站「田中站」締結為姊妹車站，持續保持友好關係，並努力促進台、日間交流；台鐵並將於今年1月8日推出EMU500型列車，彩繪為信濃鐵道115系列車。

台鐵表示，為推廣鐵道旅遊並宣傳台日鐵道友好，雙方列車進行互換塗裝，首先信濃鐵道自去年11月15日開始，將115系列車彩繪成台鐵EMU100型自強號列車，並行駛於信濃鐵道全線間輕井澤站至妙高高原站。

台鐵今天則宣布，今年1月8日起，推出EMU500型列車彩繪為信濃鐵道115系列車，展現台日鐵道友好情誼。彩繪列車預計於1月8日由彰化開往竹南的第2524次區間車首航，彰化站開車時間為上午10點11分。台鐵指出，彩繪列車預計持續達3年，主要行駛於西部幹線。

信濃鐵道並從去年5月7日起至今年3月31日止，與台鐵進行票券交流。台灣旅客持使用過的集集一日券至信濃鐵道指定窗口，免費兌換「輕井澤2日週遊券」；另持台鐵各級列車車票起訖站包含花蓮站、或車票加蓋花蓮站證明章者，亦可至信濃鐵道兌換輕井澤2日券。

台鐵則對於持使用過的信濃鐵道「輕井澤2日週遊券」或「輕井澤─長野1日週遊券」的日本旅客，活動期間至台鐵台北站、新竹站、二水站售票窗口，可免費兌換平溪深澳線、內灣線或集集線一日週遊券三擇一。

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