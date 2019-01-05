串起醫療觀光及愛情產業鏈 這家先起跑

2019-01-05 09:27

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄健仁醫院響應韓國瑜市長提出的新興醫療與愛情產業鏈產業，針對有體重過重困擾的朋友，成立占地逾百坪的美體健康中心，禮聘台灣減重手術權威蔡明憲教授團隊進駐，提供全方位的健康體重管理服務，個案甚至在術後第一、二天就可以出院。

院方指出，針對有體重過重困擾的朋友在成功瘦身後，變身帥哥美女，成功找到愛情的春天，等於是將醫療產業與韓市長倡導的愛情產業鏈結合，創造另類異業結合。

同時，要能夠吸引全台、甚至全球各地的個案前來進行觀光醫療，服務品質及醫療安全性當然是首要考量。

蔡明憲極為注重醫療安全性，率先引進歐美減重手術團隊照顧模式，特別重視手術前完整評估，以及減輕手術後疼痛，並且將減重手術後的再次手術機會控制在0%，吸引不少海外高端個案，包括來自香港、中國大陸、美、澳洲等地個案，跨海找蔡明憲進行減重手術。

一名從事教育工作的施小姐個案現身說法，她的體重曾重達109公斤，從小就因體型飽受他人異樣眼光，除缺乏自信心、情緒低落外，人際關係也備受困擾。

施小姐經反覆的節食及運動依然無法成功瘦身，在近乎絕望下，她接受微創胃縮小手術，短短一年內體重便下降為51公斤，除工作運勢大開外，也順利招來自己的桃花，目前已有一位穩定交往且愛她的男友。

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