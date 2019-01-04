學姊黃瀞瑩新髮型飄混血味 「嘟唇索吻照」電翻網友！

2019-01-04 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕因網路節目《木曜4超玩》爆紅的台北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩，昨（3日）天換了新造型，大改乖乖牌形象把烏黑短髮染成霧灰色捲髮，整個人飄出混血味，另一張閉眼配上水嫩嫩的嘴唇照，更是電翻不少男網友。

黃瀞瑩因網路節目《木曜4超玩》的「一日系列」人氣爆表，所到之處都是媒體關注焦點，她在協助台北市長柯文哲順利連任後，也在新的一年換了一個新造型。過去總是頂著一頭俐落黑短髮的黃瀞瑩，近日幫髮廊拍攝成果照，一改先前乖乖牌形象，挑戰把髮色染成帶霧感的灰色，還做了一點挑染，加上尾捲髮尾，營造出輕盈俏麗的活潑感。

在成果照中，只見黃瀞瑩睜著大眼睛看著鏡頭，露出甜死人不償命的微笑；另一張照片則是閉起眼睛，配上粉嫩Q彈微嘟的雙唇，像極壁咚前一秒露出的表情，2張照片都讓男網友陷入瘋狂。

許多網友看完學姊的美照紛紛留言，「看起來比較成熟耶」、「回到初戀的感覺了 ~」、「學姐可愛漂亮成熟女人味」、「這髮型也太不一樣了吧~ 學姊真的有顆反骨的心~」、「又戀愛了」。

學姊黃瀞瑩昨天染髮改變新造型，讓男網友大呼戀愛了。（圖擷取自「Kairos Hair Salon」臉書粉專）

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