疫病》流感下週進入流行期 疾管署籲施打疫苗

2019-01-04 14:47

〔記者蘇芳禾／台北報導〕農曆春節將至，醫師出身的民進黨立委邱泰源今天召開記者會，提醒國內流感疫情升溫，恐怕會在春節期間進入高峰。對此，與會的疾管署副署長莊人祥表示，高雄市民施打公費流感疫苗情形。（記者黃旭磊攝）將請各縣市重點醫院準備類流感門診，今年流感疫苗對抗流感的吻合度非常好，目前已經施打510萬劑，他也呼籲民眾施打疫苗。

邱泰源於記者會指出，公費流感疫苗還有約13.5萬劑可以施打，民眾應盡速接種，強化自我保護及落實自身健康管理，才可有效預防流感；與會的新北市醫師公會理事長周慶明也表示，新北市的類流感門診、急診就醫人次連續3週上升，上週已經突破1萬人，逼近大流行的標準。

莊人祥回應，為了因應流感疫情，自107年12月1日起已擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象，增加「有發燒之類流感患者，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」。

此外，莊人祥也說，公費疫苗目前約有13.5萬劑，有需要的民眾可詢問各地方衛生局疫苗存量，盡速前往接種。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/