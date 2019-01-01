晚了半個月！疾管署：下週進入流感流行期 延續至3月

2019-01-01 17:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕國內流感疫情逐漸升溫，疾病管制署昨天警示，國內流感疫情預計下週進入流行期，預計春節假期後達到高峰，且這季流感疫情會拉長到3月。

根據疾管署統計，上週類流感門急診就診人次共7萬4470，近期持續呈上升趨勢，目前已H3N2和H1N1感染為主。

疾管署副署長羅一鈞提到，這波流感季特別的是出現交替現象，去年12月以H3N2較多，目前則是H3N2和H1N1差不多，之後將會以H1N1較多，這情形在6年前也曾發生過。

為何會出現這現象？羅一鈞說，去年夏天起開始有H3N2感染，因病毒感染一定人數後，許多人會因此有抵抗力、就很難再感染更多人，因此會換另一種病毒感染。

6年前也有過同樣的病毒交替現象，因此疾管署預估這波流感季也會和當時狀況一樣，疫情的高峰期不會太嚴重，但整體疫期會拉長，預計春節期間會有滿多感染，高峰期約落在春節之後。

羅一鈞說，幸好這次公費流感疫苗都有涵蓋到流行的病毒型，能提供高達八成的保護力，而因應之前疫苗品質瑕疵的問題，疫苗商賽諾菲預計月底會送來近十萬劑疫苗，還趕得上疫情變化。

本流感季自去年10月起累計164例流感併發重症病例，感染型別以H3N2為多（佔60%），其中13例死亡（8例H3N2、5例H1N1）；近4週社區流感病毒為H3N2（53%）及H1N1（38%）共同流行，與新加坡及歐洲同為H1N1及H3N2共同流行趨勢一致。

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