流感發威！孩子傳染大人 家長抱怨疫苗晚打造成

2019-01-03 13:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕天冷流感發威！4天元旦連假過後的這星期，各診所醫院流行性感冒（簡稱流感）病患增加，不乏小孩到大人全家一起中鏢，很多家長抱怨，彰化縣國小直到放假前一週才完成公費流感疫苗接種，小孩打完疫苗不到3天，就因為天氣明顯變冷，疫苗保護力還沒產生就被流感病毒入侵發病，得了流感又傳染給家長，家長怪罪都是疫苗比往年晚了1個多月，太晚打惹禍。

彰化市吳姓媽媽說，以往公費流感疫苗10月施打，頂多11月左右完成接種，今年國小小朋友遲到12月24日前後才接種完畢，晚了1個多月，天氣變冷、氣溫驟降，小朋友沒有抵抗力，校園教室群聚感染，一個傳染一個，疫情擴散迅速，緊接又遇上4天元旦連假假期，小朋友在家傳染給家人，結果全家人都得流感，收假後抱病上課、上班。

彰基兒童醫院感染科主任醫師林昭仁說，與去年同期相比，目前流感疫情中部沒有北部南部嚴重，目前零星上升，幸好，今年流感疫苗病毒有猜中流感病毒H3N2和H1N1，對免疫功能正常的小朋友而言，接種完疫苗約2到4週時間就會有保護力。

林昭仁表示，疫苗猜中病毒可以產生群體免疫力的效果，何謂群體免疫力即是好比彰基醫院9成9員工接種流感疫苗，僅少數員工未施打，9成9員工就能產生對抗流感病毒的免疫力去保護未施打疫苗的員工，今年雖然疫苗晚打了，或許經由疫苗猜對流感病毒，可提高群體免疫力的效果。

衛生局長葉彥伯坦承家長疑慮疫苗晚打以致流感盛行是對的，不過，最近一週彰化縣通報校園3人以上流感群聚案件共4件，都是A型流感，與去年同期相比，並無明顯增加，但最近氣溫已明顯下降，葉彥伯說，中央流感監測已顯示流感病例有開始增加的趨勢，病情可能在這1、2週逐步升溫，預計本月底將進入高峰，民眾要注意。

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