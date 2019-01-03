醫訊》流感吃藥還是打針好？ 醫師︰療效都相同

2019-01-03 15:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕進入流行性感冒（簡稱流感）盛行期，校園流感群聚現象開始出現，不少民眾被小孩子傳染得到流感，大人小孩同時就醫診治，目前臨床治療共4種用藥方式，有口服也有點滴靜脈注射，到底要用哪種方式才好，已有許多民眾求方便和快速，寧願自費花錢以打針治療流感，免去連續5天服用克流感藥。

因為被小朋友傳染感染到流感的花壇鄉賴姓婦人，她顧慮工作忙碌又要照顧生病的小朋友，擔心忘了連續要吃克流感藥物，與醫師討論經過評估，選擇自費用點滴靜脈注射治療流感，每劑1800元，她說，在醫院打針後回家休養只吃咳嗽、流鼻水藥物，不用煩惱會不會忘了吃克流感，方便許多。

4種治療流感的藥物分別是克流感膠囊、克流感粉劑、瑞樂沙、瑞貝塔（Rapiacta），其中，克流感膠囊和粉劑採口服服用，瑞樂沙經口吸入，Rapiacta採點滴靜脈注射，療程上克流感和瑞樂沙都要5天時間甚至更長。

官員和醫師都說上述4種藥物療效都相同，並沒有打針比吃藥來得好，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，公費流感抗病毒藥劑瑞貝塔使用對象，要符合疾病管制署公費流感抗病毒藥劑規定的使用對象，為昏迷等原因導致無法吞服或吸入克流感、瑞樂沙，經醫師評估後才能以納入健保給付。

葉彥伯說，至今無證據明確顯示，瑞貝塔效果優於克流感。

彰基兒童醫院感染科主任林昭仁說，就臨床評估點滴靜脈注射跟吃藥的退燒時間是相同的，並沒有說注射的藥效就比較好，一般會用靜脈注射大都是流感重症，譬如說，合併胃出血、嘔吐、無法進行的病人，醫師才會考慮用點滴施打的治療方式，否則通常都是給予克流感藥物舒緩病人發燒不適症狀。

預防勝於治療，因流感病毒來自於飛沫傳染，林昭仁建議民眾進入流感盛行期，進出公共場合要格外落實咳嗽禮儀、勤洗手和戴口罩，遠離病毒威脅。

葉彥伯提醒民眾不論有無接種疫苗都要注意，流感疫苗效果最高約70%，仍有30%感染風險，萬一感染了就要提早就醫，早期發病使用克流感，可緩解症狀，減少重症併發症。

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