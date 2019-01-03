湯德章紀念公園公共藝術「迎風」惹議 文化局有話說

2019-01-03 21:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕湯德章紀念公園（大正公園古蹟）公共藝術「迎風」，遭文化界質疑評選過程缺乏公民參與機制，而且該原作早已有私人典藏，失去圓環重要地標唯一獨特性，公共藝術意義減分。對此，文化局回應表示，全案經南市公共藝術審議委員會審議通過，過程與國內及全市其他公共藝術設置方式均相同，斷無疑義。

文化局指出，該作品之所以獲得專家學者認同，主要在於作品展現柔軟度與包容力，並且有助於減除城市重要空間的政治爭議色彩。「迎風」創作靈感，係藝術家有感於友人於遭逢困境時依然溫暖堅毅，猶如在黑夜中破風前進的冰上精靈舞者，不畏刺骨寒風、依舊曳曳生姿，高度符合公共藝術所欲展現的精神，也期盼藉由逆風中依然昂首闊步、堅毅勇敢向前的形象，能展現台南的打拚精神以及文化首都的高度。

文化局表示，雖然國內公共藝術設置依法僅需專家學者審議，但為了對此案空間的高度重視，藝術家莊靜雯與執行小組在設置過程中多次場勘，討論肢體細節調整與視覺修正，且按當今國際藝術市場原則及其他知名藝術家往例，藝術家為其同一雕刻作品進行有限量翻作，屬藝術家的正當權利，因此包括藏家及私人空間收藏有小號作品，既無損該公共藝術設置精神，更不與公共藝術相關法令相違。

文化局表示，回顧大正公園（亦稱民生綠園）歷代塑像的設立史，過去的政權統治者，莫不企圖在此地高豎雕像，以宣揚其統治威權，然而這些象徵的背後，卻各自背負著台灣不同歷史時期各個族群的傷痛，相信能以「迎風」輻輳都會之心，讓政治退場、用文化領航，用最優雅身影，傳達台南的勇往無懼，如同台南人對這塊土地的熱愛及堅持。

據了解，該件作品原名「逆境之風」，目前已知包括南美館典藏、私人收藏共有8件「分身」。

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