議員搶五月天當桃園代言人 在地五迷樂壞：全力支持

2019-01-03 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局昔日常邀天團五月天擔任高雄代言人，但市長韓國瑜上任後，便換成資深藝人白冰冰擔任，引發網友熱議。桃園市議員王浩宇得知後今直接建議桃園觀光局，乾脆邀五月天來擔任桃園觀光旅遊代言人，讓不少住在桃園的五迷都樂壞了。

王浩宇今在臉書上寫道「歡迎五月天來桃園」，同時更貼出下午他發給桃園市觀光局的公文，內容說明「高雄市政府未與五月天樂團續約城市代言」，然五月天是華人最受歡迎的樂團之一，其所創造的商機無法用金錢衡量，因此建請桃園市觀光局邀請五月天來代言桃園，「行銷本市觀光景點、協助撰寫城市主題曲，並參與公益與城市行銷活動。」

有五迷得知後興奮留言，「身為桃園人，當然全力支持啊」、「太喜歡這個建議了」、「再過幾年就可以蒐集到全台縣市了XD」，不過也有網友認為，「也許白冰冰不適合高雄，但五月天也不見得適合桃園啊」、「五月天要放假了，應該是不會接」、「怎麼不邀一下周杰倫？」

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