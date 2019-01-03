高雄跨年一晚賺32萬？賣2萬杯木瓜牛奶遭網友狠打臉

2019-01-03 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜就任高雄市長後，官方聲稱跨年晚會湧進超過80萬人潮，為全台灣跨年晚會人數最多的縣市，另外還有高雄印刷業者黃建豪透露，一攤木瓜牛奶的老闆，在高雄跨年夜賣出2、3萬杯，當晚就賺了32萬元。此說法遭到網友質疑，認為一個晚上要賣出2萬杯木瓜牛奶不太可能，何況賣2萬杯需備多少木瓜和牛奶？單靠小小一處攤位又能囤積多少料？。

黃建豪2日在政論節目《關鍵時刻》上表示，他在高雄跨年晚會看到一攤賣木瓜牛奶的老闆，當晚就賣出2、3萬杯，用最簡單的方式計算，一杯如果40元，2萬杯就是80萬元，以4成利來算，老闆那晚就賺32萬元，合法申請攤位一格要價8000元，對進帳32萬元的老闆來說，8000元根本沒差。

一晚賣出2萬杯木瓜牛奶的說法，遭到網友的質疑。有網友在PTT八卦板PO文表示，算了一下產能，單杯平均生產時間5分鐘，開8台攪拌機，平均1杯最快生產時間為37.5秒，所以賣出2萬杯要生產75萬秒，也就是208小時。該網友懷疑，「所以到底是我朋友唬爛還是其實他達到了秒速生產，1秒1杯，這樣是能剛好5小時生產完啦！有柯南能幫我算算嗎？」

還有網友懷疑，要做出2萬杯木瓜牛奶，需要多少擺放木瓜和牛奶的空間，一個攤位能放得下幾顆木瓜和幾瓶牛奶？還要需要多少人力才能夠一晚做出2萬杯木瓜牛奶？而且木瓜牛奶不能預製，因為木瓜牛奶放1小時之後就會開始凝結，一個攤位在一個晚上根本無法做出2萬杯木瓜牛奶。

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