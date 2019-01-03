大坑桶柑、茂谷柑上市 自用送禮兩相宜

2019-01-03 10:58

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市北屯區大坑柑橘今年產量持平，價格也回穩，隨著椪柑產期接近尾聲，緊接著上市的是桶柑和茂谷柑。市議員曾朝榮協助果農促銷，並表示，柑橘象徵大吉大利，適合春節送禮，呼籲企業多選購，促進在地農業發展。

台中市果樹產銷班第一班班長古銘家表示，受天候影響，去年椪柑產量大幅增加2成，導致價格崩跌，每公斤平均價格只有約25元，今年許多水果價格都很低迷，原本果農們擔心大坑椪柑價格也會壓低，所幸今年冬季氣溫相對暖和，加上椪柑產量恢復正常水準，每公斤整體平均價格回升到37元。

曾朝榮也為大坑柑橘的品質掛保證，他表示，大坑柑橘去年產量約4215公噸，肥料、用藥都嚴格把關，顆粒大小篩選精準，品質相當穩定，十分受到台北盤商及零售商青睞，大坑黃金橘名聞遐邇，目前椪柑進入尾聲，緊接著而來的是茂谷和桶柑柑，象徵大吉大利，農曆新年拜拜送禮兩相宜。

曾朝榮除了透過人脈，請企業界朋友幫忙在春節送禮時，選擇品質佳的大坑茂谷、桶柑做為禮品外，也呼籲市府與各公司行號協助在地果農行銷，發展在地經濟。

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