劍蝦供應不足改用低價蝦？漁協理事長：鼎泰豐話只說一半

2019-01-02 20:09

〔記者林欣漢／基隆報導〕鼎泰豐用白蝦、沙蝦取代劍蝦，稱是供應不足才改用其他蝦種，基隆市拖網漁業協會理事長陳傳文今天表示，鼎泰豐話只說一半，除了產量減少，現在劍蝦有一半的量都賣到中國，價格還會再漲，鼎泰豐要跟外銷競爭搶貨，難度很高。

劍蝦與胭脂蝦、大明蝦是基隆「蝦三寶」之一，基隆市長林右昌曾指出，大台北都會區平常吃的漁產品大多來自基隆，像平日在日本料理店吃的胭脂蝦，有8成來自基隆；鼎泰豐的蝦餃更是都來自基隆的劍蝦，很多標榜澎湖生產的大明蝦，也都是基隆海域所捕撈的。

不過，最近有饕客發現，鼎泰豐的蝦仁麵、蝦仁蛋炒飯等餐點，現在都改用養殖白蝦、沙蝦，鼎泰豐表示，是因為劍蝦供應不足才改用其他蝦種，過去也曾發生過類似情況，暫時用其他蝦種替代，農曆年前後逢劍蝦捕撈期，屆時會看供應量，再決定是否部分或全面改回劍蝦。

陳傳文今天受訪表示，劍蝦肉質Q彈，有特別的甜味，近年受暖冬等因素影響，捕獲量少一半以上，價格也上漲約2成，目前產地批發價一斤280元，鼎泰豐半年前就沒再向他們進貨。

陳傳文說，台灣有9成以上的海蝦來自基隆，現在基隆捕獲的劍蝦，有一半的量都賣到中國，預計未來價格還會再漲，鼎泰豐若還想再使用劍蝦，還要花更大精神和船主溝通，與外銷競爭搶貨，很有難度。

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