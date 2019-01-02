不愛電動愛救人！工程師樂當志工 10年服務近萬小時

2019-01-02 18:37

〔記者王駿杰／新竹報導〕一般人對工程師的印象就是「阿宅」、「工具人」，現年43歲，已有16年工程師資歷的林昌賢，單身時拒當宅男，因多年前火車翻覆事故，讓他燃起在第一線救人的初心，加入新竹市消防局鳳凰救護志工，將下班、放假的休息時間挪去搶救生命，擔任志工10年服務近萬小時，成為消防局志工們的典範。

林昌賢大學畢業於交大電子物理系，之後攻取台大材料科學與工程研究所碩士，出社會後到台積電擔任工程師，現在則於國家奈米元件實驗室任職，是人人稱羨的高學歷科技人。

林昌賢回憶，民國92年，阿里山發生小火車翻覆意外，電視新聞不斷播著傷患在擔架上被推出的畫面，讓他心中出現悸動，希望能燃燒生命回饋社會，5年後加入新竹市消防局鳳凰志工。

林昌賢說，大部分的科技人工作壓力龐大，下班或放假的日常幾乎都圍繞在打電動、吃消夜、睡覺、上網看電影。但他不想當宅男，只要假日公司沒值班，就會到消防隊排班出勤。

林昌賢指出，在台積電工作時雖然壓力大，但他轉換心境，將當志工、跑救護成為工作紓壓的主要方式，每當他成功將民眾送醫，看見對方放心的神情，就會感到很快樂。

這樣還不夠！林昌賢說，一般的鳳凰志工僅需持有EMT1（初級救護技術員）執照即可，但他想精益求精，在忙碌工作中擠出零碎時間受訓，陸續考取EMT2（中級救護技術員）、ACLS（高級心臟救命術）、ETTC（急診創傷訓練課程）、APLS+PALS（高級兒童救命術），全心全意將生活貢獻在救護上。

林昌賢說，工程師本來休息時間就很少，婚前他將大部分的時間與心力都放在鳳凰志工上，好在婚後同樣也在其他地方擔任志工的妻子很支持他，不介意兩人的相處時間縮短，才讓他得以在工作、家庭、志工三者中取得平衡。

消防局長李世恭指出，從林昌賢加入鳳凰志工至今，他已經為救護勤務奉獻9674個小時，兩週前更獲頒衛生福利部志願服務金牌獎（需8000小時以上），林昌賢也是整個竹市消防局58名志工中，第一人獲頒此獎項，非常不容易。

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