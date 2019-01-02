竹科、新竹工業區公司福委會 楊文科趁鮮促銷柑桔

2019-01-02 17:25

［記者黃美珠／竹縣報導］目前正值新竹縣的柑桔大產，除固守原有的促銷平台和方式，縣長楊文科指示工策會，今年起應化過去的被動為主動，不要等到滯銷了，才以賣不出的果物向新竹科學園區、新竹工業區的廠商們求助，而是要用「搶鮮吃」概念搶攻這2個工業區的廠協會、或各公司員工福委會等創造好口碑，替今年的縣產柑桔暢通產銷管道，也替明年以後、年年的新竹縣柑桔奠定良好的市場基礎。

再過1個多月就是舊曆新年，此時也正是新竹縣柑橘大產之時，縣府農業處處長邱世昌說，雖然今年適逢柑桔的「小年」，預估總產量將比往年正常時減產約1成，但全縣依舊將有4萬3000公噸的產量要搶進市場。

邱世昌說，新竹縣的柑桔類作物栽種面積大約是2426公頃，每年11月下旬開始出產，比較大宗的就是椪柑、海梨柑、桶柑、以及茂谷，因為農民的栽種管理經驗成熟，去年天候平順又沒有颱風，所以品質優良，是過年很喜氣又應景的在地水果和伴手禮選擇。

為了能讓農民能眉開眼笑好過年，縣府近日已跟縣農會合作成立「新竹縣優質柑桔銷售平台」提供消費者訂購，另也將透過傳統特賣會或像是寶山橘子路跑等的活動展開促銷，希望能讓產、「消」雙方都能滿意。

因此光是在本月19日到27日期間，鎖定縣內栽種面積最多的桶柑、海梨柑而啟動的促銷就先後將有：峨眉鄉桶柑節暨農特產品展售會、寶山鄉茶花暨柑橘產業文化展售會、新竹縣柑桔的故鄉～柑桔產業行銷暨茶花藝術展示展售會、以及寶山橘子路跑等活動，計畫促銷量為900公噸。

而為免重蹈前年大產導致柑桔滯銷、價格幾近崩盤的覆轍，農業處也將另以35公噸的計畫量推動柑桔加工的嘗試，輔導峨眉鄉農會及青果運銷合作社新竹分社作為營運主體，辦理契約合作優質桶柑，作為該會（社）的品牌果汁加工來源。

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