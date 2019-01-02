春節9天假 台灣高鐵台中站：4日起開始受理訂票

2019-01-02 14:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2019年春節共有9天假期，台灣高鐵台中站表示，旅客可自1月4日凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作的便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵台中站表示，為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，台灣高鐵自1月31日至2月11日規劃為期12天的春節疏運，旅客可自1月4日凌晨零時起訂票。

台灣高鐵台中站表示，台灣高鐵2019年春節疏運期間，加開465班次列車，為南下240班、北上225班，總計12天提供2138班次列車的旅運服務。

台灣高鐵春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，共規劃645班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次30%，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠（春節疏運期間早鳥適用車次表）；此外，疏運期間亦規劃332班次列車適用「大學生優惠」。

台灣高鐵台中站，在春節期間自由座服務，在疏運期間各車次列車將依旅運狀況，提供3至5節自由座服務，持一卡通/悠遊聯名卡（皆需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。

此外，定期票及回數票在春節疏運期間仍可使用搭乘，優惠期效含2月2日至2月10日國定假日期間者，台灣高鐵將自2月11日起自動展延對應的天數。

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