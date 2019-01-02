賽諾非0.25ml流感疫苗異常 台南全數回收停用

2019-01-02 11:44

〔記者王俊忠／台南報導〕衛福部疾病管制署於去年12月27日接獲某縣市衛生局回報發現1劑賽諾菲公司生產的0.25m1劑型流感疫苗（批號：R3G792V/R3G79）內有黑點異物，相關情形中央還在釐清中，南市衛生局目前確認該批號疫苗台南剩餘數量為519瓶，為確保民眾接種安全，該局已於第一時間通知合約醫療院所全數停用並回收該批號流感疫苗到衛生局集中保管、逐一檢視疫苗外觀，目前該批號疫苗尚未接獲有民眾通報不良反應。

南市衛生局再次提醒合約醫療院所疫苗接種「三讀五對」的重要性，並加強檢視疫苗外觀，如有外觀異常等類似情形應主動通報，保障民眾接種疫苗的安全性。流感疫苗於去年10月15日開打，截至目前為止，南市統計0.5ml劑型流感疫苗共接種39萬2403劑；0.25ml劑型共接種2萬3410劑。目前，關於該批回收的0.25ml劑型流感疫苗（批號：R3G792V/R3G79），南市尚未接獲不良反應通報，會持續監控。

衛生局長陳怡請民眾勿過度恐慌、錯失接種流感疫苗機會，目前南市0.5 m1流感疫苗剩餘量為3993劑；0.25m1剩餘量為3855劑，疫苗供應量有限，直到用完為止，且本季流感疫苗株與社區流行病毒株吻合，請家長儘速帶家中尚未接種的6個月以上到3歲以下嬰幼兒完成流感接種，如果是8歲以下幼童第1次接種流感疫苗，應接種兩劑流感疫苗，第1劑與第2劑應間隔4週施打，才有足夠保護力。

衛生局提醒，本週末逢冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，流感病毒會更活躍，民眾無論是否已接種流感疫苗，都應做好個人手部衛生及咳嗽禮節，有呼吸道症狀應戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的場所，並落實生病在家休息等措施，降低流感病毒傳播機會。若民眾、家長有任何流感疫苗相關問題，可撥打南市衛生局專線06-2679751分機355洽詢。

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