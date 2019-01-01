謝謝！這群人待在病房裡這樣跨年 畫面曝光網友飆淚

2019-01-01 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕昨日晚間許多民眾走上街頭參加跨年活動，在煙火當中迎接2019年到來，但有群護理師依舊在工作崗位上奮鬥，只能趁著空檔在空病房裡看著窗外的煙火，網友看到此幕均感動落淚。

護理師將照片分享到臉書社團「爆廢公社」，從中能見5名醫院護理師在昨晚，為了工作只能待在寂靜的醫院裡頭，到了跨年倒數時刻才利用空檔前往視野良好的空病房看著新年煙火，藉此抒發、滿足跨年夜想放鬆卻還必須上班的心情，PO文民眾對此指出「好心酸」。

網友們看見醫護人員為了搶救生命任勞任怨的模樣，均感到相當鼻酸，紛紛留言指出「祝福各位敬業的天使們」、「護理人員真的很辛苦」、「謝謝您們堅守崗位，為社會默默努力著」、「感謝有你們～看似平凡非常偉大」、「大夜班的在跟病人拚命」。

PO出照片的民眾補充，「想跟各位好朋友說一下，每個人工作都很辛苦，請大家不要太認真，PO文只是想跟大家一起討論還有什麼職業也是像護理師一樣這樣堅守崗位，所以請大家留一下口德唷，謝謝你們」。

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