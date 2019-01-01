台灣公路最高點元旦升旗！合歡山追雪遊客嗨翻

2019-01-01 16:23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕海拔3275公尺的武嶺是「台灣公路最高點」，今天2019年元旦清晨有一場別出心裁、意義非凡的「高海拔升旗典禮」，包括花蓮新城分局、南投仁愛分局、保七總隊、松雪樓、公路局洛韶工務段、林務局東勢林管處齊聚武嶺停車場大會師，在攝氏1.9度寒風中大家舉手向國旗致敬，精神更抖擻！

每年冬天合歡山飄雪，花蓮、南投警方同時啟動合歡山雪季勤務，今年雪季勤務從元旦日開始一直到3月3日止，為期62天。今天上午9點，包括花蓮縣警察局編組警力、東勢林管處、洛韶工務段、合歡山遊客中心駐點醫療站、松雪樓、保七總隊第九大隊合歡小隊、南投縣警局仁愛分局翠峰派出所等單位，齊聚全台公路最高點海拔3275公尺的武嶺眺峰台舉行「元旦大會師」！

現場新城分局警員帶來一面大號國旗，特別舉行的高海拔升旗典禮也邀請武嶺停車場等待下雪的遊客一起加入，許多遊客都是跨年夜就直奔合歡山追雪，可惜溫度水氣不足未能下雪，然而有幸參加典禮仍讓遊客忍不住歡呼！眾人興奮之情溢於言表，大家一起向國旗致敬。

新城警分局合歡派出所長林福長說，合歡山賞雪最多遊客的地方在武嶺、水晶宮、松雪樓一帶，但只有武嶺、合歡山莊、小風口的太魯閣國家公園合歡山管理站有較大的平坦腹地可供停車，雖然分屬南投、花蓮管轄，但牽一髮動全身，每年都需橫向支援聯繫、合力疏導車流，今年希望所有旅客都能上山平安，快樂旅遊。

新城分局長廖修鴻說，2019年雪季勤務期間，以元旦連假、農曆春節9天連假以及228和平紀念日4天連假及各週休例假日都是重點工作期間，管制路段東起台14甲大禹嶺、西到南投縣翠峰，提醒遊客遵守交通疏導。

雪季期間遇到下雪或結冰時，每天下午3點宣佈是否實施夜間預警性封路，白天則在鏟雪後視雪況開放加掛雪鍊車輛通行，但包括甲、乙類大客車、超過3.5噸大貨車以及各類機車（含大型重機）一律禁止進入管制路段，沒有下雪積雪則實施彈性管制。

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