85歲爺爺走不到3分鐘就疼痛 脊椎手術後到處趴趴走

2019-01-01 15:31

〔記者吳亮儀／台北報導〕高齡長者不必太擔心做脊椎手術。林口長庚醫院針對38名超過80歲且接受過腰椎手術的病患做回溯研究，發現他們的骨融合達成率超過八成，和對照組差不多，顯示年齡不是接受腰椎減壓鋼釘融合手術的大問題。

85歲的陳爺爺有高血壓病史，下背痛合併下肢坐骨神經痛已經10多年，起初症狀輕微，偶爾吃個藥、做復健也還能撐著，但80歲後症狀加劇，尤其是兩三年前需要每天服藥才能減輕下背和坐骨神經的疼痛，而且步行距離愈來愈短，走不了3分鐘就因為下肢痠麻需要休息，做復健也不見改善，嚴重影響退休生活。

經醫師做X光檢查，發現第4、5腰椎滑脫，核磁共振檢查確診為第4、5腰椎脊椎管狹窄壓迫腰椎神經，需要開刀治療。

陳爺爺和家人既擔心脊椎手術風險、又不希望陳爺爺繼續活在疼痛的日子裡，經與醫師討論後，決定接受「腰椎後位減壓融合骨釘固定手術」。

手術至今超過兩年，陳爺爺可以每天早上健走超過30分鐘而不需要休息，過著舒適的退休生活。

林口長庚醫院為釐清病患疑慮，針對38位年齡超過80歲、且接受過腰椎手術的病人做回溯性研究，結果他們的骨融合達成率約82%，與65歲到79歲對照組病人的89%相差不多，顯示年齡本身不是接受腰椎減壓鋼釘融合手術的禁忌，只要經過適當的評估與準備，80歲以上的長者也可經由手術來改善生活品質。

這項研究已刊登於去年5月脊椎手術的頂級醫學雜誌《The Spine Journal》。

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