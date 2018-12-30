《健康聚寶盆》老人骨鬆肌少症 營養、運動缺一不可

2018-12-30

文／陳彥名

常常會聽到老人家說全身關節腰痠背痛，手腳無力蹲下去站不起來，是不是有骨質疏鬆症？其實骨質疏鬆是無聲無息的，通常要嚴重到發生骨折才會發現；關節痠痛通常是退化發炎導致，跟骨質疏鬆症比較沒關係；而手腳無力走路緩慢，甚至濕毛巾都擰不乾，則要考慮到肌少症。

骨骼與肌肉都會隨著老化而逐漸流失，當男性65歲以上、女性50歲停經後，骨骼密度與肌肉質量都會逐漸流失，「骨鬆肌少症」即是骨質疏鬆合併肌肉量流失的疾病，大多發生在老年人。

老人家如果身高縮水、走路緩慢、手臂無力扭乾毛巾、蹲下後腳軟站不起來，就有可能是「骨鬆肌少症」。

骨骼和肌肉之間是相輔相成，因此骨質疏鬆症和肌少症常常一起發生。罹患骨質疏鬆症，會使得骨骼變得脆弱鬆散，只要輕微跌倒撞到，就有可能造成骨鬆骨折，倘若本身又有肌少症，肌力不足跌倒骨折的機率更為增加。

老人家跌倒常見的骨折有脊椎壓迫性骨折、髖關節骨折、遠端橈骨骨折以及近端肱骨骨折。骨折不但造成病人患部疼痛、肢體無力、生活無法自理，甚至長期臥床導致併發症死亡，台灣髖關節骨折的5年死亡率高達兩成，比一般癌症死亡率還高。

每天攝取蛋白質、鈣質、維生素D

台灣老年人口超過人口總數的1/10，面對老人「骨鬆肌少症」刻不容緩，除了骨鬆藥物治療，可以從日常飲食以及運動著手，適度補充鈣質與維生素D，足夠蛋白質的攝取。每人每天應攝取60克蛋白質，才可以維持肌肉量。

每天攝取1000毫克鈣質，維生素D要800個國際單位，每天曬15分鐘太陽，才可以維持骨質密度。

養成規律運動的好習慣，跑步、快走、騎腳踏車、游泳等有氧運動改善心肺功能，利用彈力繩、啞鈴練習阻抗運動，增加肌肉質量與肌耐力，配合柔軟度運動伸展四肢關節，適度平衡運動強化協調性，才能平安健康活到老。

（作者為陳彥名骨科診所醫師）

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