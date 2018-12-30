搬家工人網球肘 愈按摩愈痛

2018-12-30

文／賴俐安

40歲陳先生是搬家工人，長時間搬重物，下班回家要做家事抱小孩，兩週前開始右手肘外側疼痛，去給人按摩後不但沒有減輕，反而越來越痛，連晚上都睡不好甚至痛到醒來，趕緊就醫才發現是網球肘，經過治療後疼痛完全緩解。陳先生很疑惑表示：「我沒有打網球，為何會得到網球肘？」

過度重複性使用手部動作

外側上髁炎，俗稱網球肘，其實是肘部肌腱因過度使用或負荷而導致肌腱炎。雖然叫做網球肘，但是只要過度重複性使用手部動作。例如：長時間電腦使用、搬重物、做家事、餐廳服務生、工作上承受大量震動，或者需要前臂旋轉用力活動等都可能會發生。

根據統計，有9成以上病患並非網球運動員，而且除了網球之外，打高爾夫、棒球、游泳等運動也有可能得到網球肘。

臨床常見在手肘外側（伸腕肌腱附著處）會有明顯疼痛及壓痛，請病人握拳並做腕部伸展的阻抗動作時，也會引起疼痛。大部分病人可藉由臨床症狀及理學檢查診斷，但是保守治療無效或是臨床表現較不典型病人，應考慮進一步安排超音波檢查，一方面可以確認疾病嚴重度，另一方面可鑑別其他疾病如關節炎、韌帶損傷。甚至神經壓迫等，以利對症下藥。

避免繼續造成發炎的動作

治療方面，首先要避免繼續造成發炎的可能原因，適當休息及避免手部重複性活動。

再來，適度的拉筋和肌力訓練搭配復健治療儀器如熱療、電療等，可以幫助舒緩及組織修復。部分對於上述治療效果不佳的病人，可以考慮選擇較新的體外震波治療，或是局部注射治療，也都會有不錯的效果。

（作者為衛生福利部桃園醫院復健科醫師）

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