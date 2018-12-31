半側膝關節退化 免換全人工關節

2018-12-31

文／蔡沅欣

60歲的王先生是運動愛好者，喜歡爬山、騎腳踏車，一年多來左膝逐漸出現疼痛腫脹，但他仍然忍耐，直到近來連爬樓梯或走路時，都會覺得痠軟無力、走一步痛一下，才「忍無可忍」來就醫。

經診療後，發現他的不適感侷限在膝蓋內側，X光診斷為左膝內側第3期退化性關節炎。先給予止痛藥與施打關節內玻尿酸，但疼痛無法完全改善，王先生抱怨生活品質越來越差，於是進一步安排磁振造影檢查，發現他的膝蓋只有膝關節內側軟骨磨損，而外側軟骨跟十字韌帶仍很健康。

因此與王先生討論，建議接受人工半膝關節重建手術，將膝關節內側磨損部分置換為人工關節，不需要置換全人工關節。

王先生術後當天下午，左膝能彎曲超過90度，隔天即可下床走路、上廁所，恢復狀況良好，第3天他就要求出院回家。

膝蓋的關節面總共有3處，即內側與外側的股脛關節面，以及前側的髕骨股骨關節面，當退化性關節炎的症狀存在於兩處以上的關節面時，若需手術治療，只能選擇人工全膝關節置換術。

但退化性關節炎病變及症狀如果只發生於單一側的關節面，就適合接受人工半膝關節置換術。醫師只需切除部分有病變的關節，不影響周圍的健康骨骼和組織。膝關節未損壞的部分得以保留，這樣的手術失血量少，關節的活動較良好，功能也恢復得快。

美國梅約醫學中心（Mayo clinic）於2017年的研究報告顯示，大於75歲的患者如果符合人工半膝關節置換術的適應症，手術併發症（中風、心肌梗塞、靜脈血栓）也較少。

不過，人工半膝關節的使用仍有其限制，發炎性的關節炎（如類風濕性關節炎、痛風性關節炎）則不適用。

當然，退化性關節炎的治療並非只有手術一途，建議有這方面問題的患者最好與醫師討論適合自己的治療計畫。

（作者為彰化秀傳紀念醫院骨科部主治醫師）

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