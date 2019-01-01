連假宅在家滑手機 穴位按摩可緩減痠麻

2019-01-01

記者林宜樟／嘉義報導

今年跨年連假因天氣寒冷，讓人不想出門，窩在家長時間使用電腦或手機看影片、打電玩，或者趁連假大掃除，都容易引起手部疲勞或痠疼；衛生福利部朴子醫院中醫師李昌諴建議，民眾可利用穴位按摩配合手部旋轉運動舒緩痠麻。

李昌諴說，中醫結合穴位按摩搭配可緩解手腕部痠痛，手掌部位穴位有「魚際穴、陽谿穴」、「大陵穴、陽谷穴」、手臂有「手三里穴」，按摩「魚際穴」可幫助拇指肌肉放鬆、緩解神經緊繃。

其中按摩「陽谿穴」有助治療操勞家務引起的肌腱炎，「大陵穴」可舒緩過度使用滑鼠與鍵盤造成的痠痛，「陽谷穴」則可緩解球類運動造成的手腕扭傷，可兩個穴位一組，以食指與拇指虎口夾住「魚際穴、陽谿穴」、「大陵穴、陽谷穴」推動按摩2至3分鐘。

李昌諴並建議，雙手交握貼齊兩大陵穴，轉動繞行，或雙手用招財貓手勢，做招財動作緩解手腕部疼痛，另外可用雙手拇指按讚，做順時鐘、逆時鐘握拳來回旋轉；並可按壓手腕到手肘的穴位「少海穴、手三里穴」10至15秒，重複3至5次。

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