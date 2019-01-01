尿道攝護腺刮除術 解決老翁排尿困難

2019-01-01

文／鄭文炫

70歲的李先生長期飽受血尿之苦，每次大量出血形成血塊，就會導致阻塞膀胱、無法排尿，因此需反覆住院清除膀胱血塊。

李先生10多年前曾因腎臟癌接受腎切除手術，5年前開始出現斷斷續續的血尿，所以他很擔心癌症又復發，經過詳細檢查後，幸好沒有復發現象。

當時醫師認為，李先生反覆血尿，為攝護腺肥大所引起，於是建議他做手術。因攝護腺特殊抗原過高，術前進行經直腸超音波估計的攝護腺體積是95公克，切片確定為良性攝護腺增生。手術後大約有一年的時間沒有血尿，而且不需服藥，但是一年前卻又開始發現血尿問題，很快發展成無法排尿。

李先生來到門診時，術前評估攝護腺超過130公克，一般採用傳統的經尿道攝護腺刮除術（TURP）不易將巨型攝護腺處理乾淨，若要把攝護腺刮除乾淨，手術時間可能超過兩個多小時，容易引發致命的水中毒併發症，所以一般醫院會建議使用雷射剜除術處理，但因為雷射手術須自費15萬至20萬元，李先生一時無法負擔。

經過與病人再三討論後，最後還是回頭採用傳統的經尿道攝護腺刮除術，靠醫護團隊的合作及技術來縮短手術時間，手術過程只花了65分鐘，取得117公克的檢體，術後追蹤一年半，病人說小便就像年輕的時候一樣可以「射過溪」，而且已經和血尿說再見。

根據國外報告，傳統經尿道攝護腺刮除術處理的攝護腺大小平均是22公克，超過45公克的攝護腺手術時間便可能逾90分鐘。

正常的攝護腺就像一個小栗子，大約20至25公克，位於膀胱的出口處，隨著年紀增長，攝護腺組織會增生，因而造成尿道的阻塞，引起排尿不順等症狀。

攝護腺肥大的發生率與年紀有關，隨著高齡化社會的來臨，攝護腺肥大已成為泌尿科最常見的疾病之一，40歲到50歲的男性約有20%，50到60歲約有50%的發生率，80歲以上的老人更是超過90%，建議若有出現排尿問題，就應盡早到醫院做詳細檢查。

（作者為大林慈濟醫院泌尿科醫師）

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