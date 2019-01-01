《謠言終結站》新生兒要多喝水？ 醫師：小心水中毒

2019-01-01

記者蔡淑媛／台中報導

不少婆婆媽媽認為「新生兒除了喝奶，還要多喝水，順便漱口、解便秘、退黃疸…，好處多多」，但醫師駁斥此說法，強調嬰兒從母奶或配方奶中攝取的水份已經足夠，不用額外補充水份，否則會造成身體負擔、電解質不平衡，甚至水中毒危及生命，等到寶寶長大到4至6個月開始吃副食品後，才可適量飲水。

中山醫學大學附設醫院小兒科醫師王杏安指出，嬰兒一天喝奶量以每公斤體重應攝取150CC奶量計算，其水份來源就是喝奶。以3公斤重的寶寶為例，一天應喝450CC的奶量，一天喝8餐，每餐約喝60CC，家長可從中簡單評估水份是否攝取足夠；如果是親餵母乳，寶寶想喝奶就餵，水份攝取也足夠。

母奶或配方奶攝取的水份已夠

王杏安說，常有家長抱寶寶到診間詢問，擔心孩子喝水不夠，覺得只有喝奶會便秘，但其實嬰兒只要喝奶裡的水就足夠了，而喝水與便秘無關；要清潔寶寶的口腔，可用紗布沾水輕輕清潔口腔即可；而且一般的新生兒生理性黃疸，也會自然消退，不應刻意喝水。

門診曾有1、2個月大的新生兒，家長在每餐喝完奶後又多餵一瓶水，造成寶寶的心臟負擔、電解質不平衡，出現嗜睡，嘔吐送醫，引起水中毒，罹患低血鈉症，治療後才恢復健康。

王杏安說，新生兒的腎臟發育未成熟，喝水過多，無法排出體外，會造成心臟負擔、出現電解質不平衡，輕則無症狀，嚴重恐會水中毒，出現頭痛、嘔吐、嗜睡、意識改變等症狀，尤其對心臟有問題的新生兒，喝水太多會引發呼吸喘；早產兒的肺臟發育不成熟，更要嚴格控制水份攝取。

直到嬰兒4至6個月開始吃副食品，奶量相對減少，才要補充水份，可額外適量補充，少量餵水。

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