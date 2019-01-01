登山走沒幾步就昏倒 肺阻塞險奪命

2019-01-01

記者林惠琴／台北報導

元旦連假是不少民眾出遊踏青的好時光，但一名58歲王爺爺，是吸菸將近40年的老菸槍，日前與家人登山，1分鐘內走不到十幾階，就氣喘、咳嗽連連，最後吸入氣體越來越少，導致呼吸困難而昏倒在地，所幸經緊急送醫搶救撿回一命，卻也因此意外發現自己罹患「肺阻塞」。

台大醫院內科部副主任王鶴健表示，肺阻塞為慢性呼吸道發炎導致的呼吸道阻塞疾病，發作時會出現呼氣氣流受阻、喘不過氣的情形，彷彿只能透過一根細吸管呼吸。

王鶴健指出，肺阻塞常見症狀為咳、痰、悶、喘，多數患者一開始可能並無警覺意識，往往認為是感冒引起而延誤就醫。

彰化基督教醫院醫療長林慶雄說明，據2016年內政部人口統計預估，台灣約88萬人罹患肺阻塞，卻僅有2%的就診率，分析造成此現象的主要原因就是肺阻塞認知不足，導致未能早期被發現。

亞東醫院胸腔內科主任級醫師鄭世隆強調，台灣胸腔暨重症加護醫學會已架設「自在呼吸健康網」（http://asthma-copd.tw/），提供大眾正確的肺阻塞疾病衛教資訊，可多利用。

1分鐘未達30階 都是高風險族群

台灣胸腔暨重症加護醫學會也推出「1分鐘登階肺阻塞風險評估量表」，民眾可檢視自己的肺活量，包含1分鐘內登階未達30階，屬於高風險族群，必須檢視有無吸菸史或喘咳痰的症狀，儘速就醫檢查；1分鐘內可登階30至50階，屬於中重度風險族群，要多留意自身肺功能；1分鐘內可登階50階以上，屬於低風險族群，代表肺功能不錯。

王鶴健提醒，除了吸菸者外，經常暴露於有害氣體或微粒等危險因子環境中，且出現肺阻塞疑似症狀持續超過2星期以上的民眾，也應該儘速就醫檢查。

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