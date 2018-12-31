天冷遇連假 跨年夜台北捷運全線運量比去年少約4萬人

台北市政府前廣場31日晚間舉辦「 2019 台北最High新年城」跨年活動，捷運市府站湧入參加跨年活動的人潮。（記者簡榮豐攝）

2018-12-31 21:19

〔記者鍾泓良／台北報導〕今為跨年夜，台北市政府大樓即將舉辦跨年晚會，然而因為今年跨年不僅平均氣溫低，再加上陰雨綿綿，雖然台北捷運公司今天下午預估，今年捷運運量將會與去年跨年人次260萬人次相當。然而，根據捷運公司於今晚19時公布的人數，台北市政府周邊4站（市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站）運量15.9萬人次，去年同期17萬人次；捷運全線總運量約147.2萬人次，去年同期151.9萬人次。

捷運公司站務處站務長楊秦恒受訪表示，今天適逢四天連假，又加上天氣濕冷，預估今年乘客量將會與去年人次260萬人次相當；而今年疏運工作人員增加到2500人，比平常增加1700人。

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