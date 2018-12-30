長庚研究：內臟脂肪指數高 罹患腎臟病高1.5倍

2018-12-30 20:39

〔記者林惠琴／台北報導〕長庚醫院今日公布研究發現，內臟脂肪指數愈高的人，不只血壓、血脂、空腹血糖數值愈高，腎功能也愈差，罹患慢性腎臟病風險高出1.5倍，顯示肥胖與腎臟病有高度相關性，呼籲民眾要多注意。

一般來說，體脂肪依照分布的型態，可分為皮下脂肪與內臟脂肪，其中，內臟脂肪與許多慢性疾病關聯性更是緊密。

林口長庚醫院家庭醫學科蒐集2013年共2萬3570位在長庚醫院接受健康檢查的成人，使用公式計算每人的內臟脂肪指數，並由低到高分成4組，最高1組定義為異常，其餘3組定義為正常，結果發現隨著內臟脂肪指數上升，血壓、血脂、空腹血糖呈現增加趨勢，同時腎功能較差。

林口長庚醫院家庭醫學科醫師陳逸娟表示，進一步分析更發現，相較於正常者，內臟脂肪指數異常者有慢性腎臟病風險高出1.5倍，尤其在男性更加明顯，可能與脂肪總量增加時，在賀爾蒙影響下，女性傾向堆積於皮下，男性則較常堆積於內臟周圍有關。

陳逸娟指出，糖尿病、高血壓、高血脂、代謝症候群、膽囊疾病、心肌梗塞、腦中風、慢性阻塞性肺病、睡眠呼吸中止症候群、退化性關節炎、深部靜脈栓塞等慢性疾病，均與肥胖有高度相關性；該研究則證實肥胖與慢性腎臟病也有相關性，已刊登於國際期刊《腎臟營養學雜誌》（Journal of Renal Nutrition）上。

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