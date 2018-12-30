響應暖冬旅遊補助 中市飯店推住房專案

2018-12-30 12:06

〔記者張菁雅／台中報導〕明年1月起，國旅暖冬補助方案擴及全台各縣市，台中市飯店業者紛紛推出住房專案，包括一泊二食、補助500元館內餐飲抵用券、高鐵訂票8折優惠等。另外，目前正值台中花博展期，業者呼籲民眾把握機會到台中旅遊、賞花博。

擴大國旅暖冬補助專案實施期間為2019年1月1日至31日，補助平日（週日至週四）住宿費用，每房每晚補助1000元，若是30歲以下或60歲以上旅客，則提高為1500元，費用由業者直接折抵，且每人限定補助1次。

金典酒店推出「一泊二食暖冬住房專案」，專案包含入住精緻房型、自助式早餐2客及栢麗廳自助式午餐或晚餐2客，栢麗廳現正推出獲得國際廚藝競賽獎牌的「飛越盧森堡原味重現」菜色，可品嚐多道得獎料理。

福華大飯店的「品味台中」住房專案，不分平假日、年齡層，2019年3月31日前入住，每房補助500元館內餐飲抵用券。民眾也可選擇花博住房專案，除依房型人數贈送花博門票，由於明年元旦起，12歲以下兒童免費參觀花博，業者加碼每房免費再贈2位兒童入住及早餐。所有專案都可搭配國旅暖冬方案。

大毅老爺行旅的「旅人出遊趣住房專案」，除了暖冬補助，再享高鐵訂票8折優惠與週週抽Dyson吹風機。

梨山賓館則推出平日分館雙人房三天二夜、二泊三食只要6000元，再贈武陵農場和福壽山農場門票，扣掉政府補助費用，等於只要4000元，業者喊出這是「史上最低價」。

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